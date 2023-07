Ciclismo | Longo Borghini migliora dopo caduta al Giro Donne

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La campionessa italiana non prenderà parte alla tappa di oggi ROMA - Elisa"ha passato una buona nottata e i controlli eseguiti questa mattina non mostrano segni di commozione cerebrale. Tuttavia, soffre ancora di un forte dolore e per questo, con rammarico, il Team ritiene che sia gi

La campionessa italiana non prenderà parte alla tappa di oggi ROMA - ElisaBorghini "ha passato una buona nottata e i controlli eseguiti questa mattina non mostrano segni di commozione cerebrale. Tuttavia, soffre ancora di un forte dolore e per questo, con rammarico, ...Borghini è finita contro un cumulo di terra e poi nel fossato sottostante. La sua caduta è stata frenata fortunatamente da un albero. L'azzurra è stata soccorsa ma ha impiegato diversi minuti ...Borghini resterà sotto osservazione del medico di squadra per le prossime ore. Pertanto, ogni decisione sulla presenza di Elisa al via della sesta tappa del Giro Donne verrà presa domani ...

Paura per Longo Borghini, in ospedale dopo una caduta Agenzia ANSA

