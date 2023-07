Ciclismo | Giro donne | Longo Borghini si ritira

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Canelli, 5 lug. - (Adnkronos) - Elisa, protagonista ieri di una brutta caduta, non sarà al via della sesta tappa deld'Italia femminile, 104 km con partenza e arrivo a Canelli, in provincia di Asti. A dare l'annuncio il team della ciclista azzurra, la Lidl-Trek: "Elisaha passato una nottata tranquilla e i controlli di questa mattina non hanno evidenziato segni di commozione cerebrale, tuttavia avverte ancora un forte dolore e, per questa ragione, con rammarico, il team crede che la decisione giusta per lei sia quella di non farla partire per la tappa odierna delfemminile".