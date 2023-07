Ciccone verso i Pirenei | ' Si comincia | noi siamo pronti'

Lo scalatore abruzzese della Lidl - Trek parla alla vigilia della partenza della quinta tappa del Tour de France... comprare a chiare lettere, riportata dal Times, la notizia che il nonno, Gaetano, immigrò da Patrica (paesino a due passi da Frosinone) nel 1920,Aliquippa. Questa notizia sovverte le ...... tante salite e saliscendi e l'Alto de Jaizkibel come ultima difficoltà prima della planata... Da segnalare nel gruppo dei migliori le buone prove die Bettiol. L'abruzzese è sembrato tra ...

LIVE Tour de France 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Lafay anticipa Van Aert e Pogacar! Bene Ciccone e Bettiol OA Sport

Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...La comunità di Castello d’Argile piange il giovane animatore, scomparso dopo una settimana di ricovero dal tragico incidente ...