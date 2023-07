Chiellino | “Invasi multifunzione per prevenire rischio alluvioni e siccità Importante adottare Piano tempestivo”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) (Adnkronos) – “Il nostro territorio ha caratteristiche diverse, ma soffre egualmenteesondazioni e problematiche legate alla mancanza d’acqua e alla salinizzazione. Le tecnologie per risolverle ci sono, il tema però resta la tempestività. Servono soluzioni da attuare adesso. Ilè di dimenticarci dell’alluvione in Emilia-Romagna e farci trovare impreparati di fronte alla” ha detto Gabriella, Amministratore Delegato IMQ eAmbiente Group, a margine dell'Assemblea Nazionale A.N.B.I. 2023 —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

Il rischio è di dimenticarci dell'alluvione in Emilia - Romagna e farci trovare impreparati di fronte alla siccità' ha detto Gabriella, Amministratore Delegato IMQ eAmbiente Group, a ...Il rischio è di dimenticarci dell'alluvione in Emilia - Romagna e farci trovare impreparati di fronte alla siccità' ha detto Gabriella, Amministratore Delegato IMQ eAmbiente Group, a ...Il rischio è di dimenticarci dell'alluvione in Emilia - Romagna e farci trovare impreparati di fronte alla siccità" ha detto Gabriella, Amministratore Delegato IMQ eAmbiente Group, a ...“Il nostro territorio ha caratteristiche diverse, ma soffre egualmente siccità esondazioni e problematiche legate alla mancanza d’acqua e ...