Chi vincerebbe in gabbia tra Elon Musk e Mark Zuckerberg

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ok ok cerchiamo di non farla troppo lunga. O forse sì, il punto è proprio questo. Farla lunga. Parlarne così tanto che alla fine, che si faccia o meno, non conterà più niente. Sarà come se avessero combattuto in ogni caso, e avranno vinto entrambi. In un certo senso è già così. Non serve che& Zuck – coppia comica, coppia tragica, coppia violenta, coppia di geni – entrino davvero in “”, che si prendano a pugni, come genericamente viene detto in questi giorni, non serve che sanguinino per il nostro intrattenimento, ammesso che possano sanguinare. Il messaggio è già passato: ne sarebbero capaci. Anzi: ne avrebbero voglia. La violenza non è più un tabù ma un’aspirazione sociale, non più esclusivo appannaggio di chi vuole riscattare una vita infame, errori passati, trasformare in talento sportivo una vena distruttiva che avevano dentro, ma ...