Chi è Myrta Merlino | l' esperta di economia che sa parlare alla gente

La vita privataMerlino ha tra figli: i gemelli Pietro e Giulio Tucci, avuti in gioventù, e Caterina, avuta da Domenico Arcuri, ex ad di Invitalia. Attualmente è legata sentimentalmente a Marco ...C'èentra . Bianca Berlinguer, Checco Zalone,Merlino e Luciana Littizzetto. C'èesce . Fuori Barbara D'Urso, uno stop per Belen Rodriguez, in stand by Ilary Blasi . Se non si può parlare di rivoluzione, certamente di un cambiamento ...Maavrebbe potuto sostituire la conduttrice al timone del suo storico programma Oggi, con la ... Il direttore dell'informazione Crippa ha confermato l'arrivo diMerlino al timone di ...Myrta Merlino a Pomeriggio 5 al posto di Barbara d'Urso. Da giorni non si parla d'altro e oggi arriva la conferma anche da Mediaset.Dalle trasmissioni di economia al talk del mattino televisivo, le fasi salienti della carriera della giornalista napoletana ...