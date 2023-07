Chi è la figlia di Melania Rea | Vittoria

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 5 luglio 2023)Rea, nata ad ottobre 2009, è ladiRea, la donna uccisa da suo marito Salvatore Parolisi il 18 aprile 2011. La ragazza, che all’anagrafe si chiamavaParolisi, nel 2021 ha cambiato cognome ed è diventataRea, per slegarsi definitivamente dalla figura del padre, il quale nel 2017 ha perso la responsabilità genitoriale nei suoi confronti. Oggi vive a Somma Vesuviana (Napoli) con i nonni,Garofalo e Gennaro Rea, ex militare dell’aeronautica. Lo zio di, Michele, come riportato da Il Mattino, raccontò questa scelta: “Era il suo desiderio più grande. Anche a scuola, quando facevano l’appello, non sentiva suo quel cognome e non era giusto che fosse lei a portare il peso di questo. Ora la bambina ha riacquistato la sua ...