Chi è Francesco agnello imprenditore? Ecco chi lo conosce realmente

Leggi su citypescara

(Di mercoledì 5 luglio 2023)ha dichiarato: “Sono onorato di essere stato interpellato e nei prossimi giorni speriamo di riuscire a concludere. Nella fase di incertezza attuale non si può intervenire, per cui siamo in attesa che si chiariscano un po’ di questioni e se tutto dovesse andare per il verso giusto, io sono pronto a farmi avanti. Spero che la Reggina possa mantenere la Serie B, pur essendo una piazza appetibile in qualsiasi categoria. Mi auguro che si possa evitare l’eventualità di ripartire dal basso”. Questa dichiarazione diconferma l’interesse e l’impegno che sta mettendo nel valutare l’acquisto della Reggina. L’sembra essere consapevole delle sfide che potrebbero presentarsi nel contesto attuale, caratterizzato da incertezza e problematiche non specificate. Tuttavia, è fiducioso che queste questioni si risolvano nel ...