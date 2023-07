Chi è Becky G | nuova direttrice creativa di Gonza

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ha riscosso grande successo internazionale soprattutto come cantante, ma negli anni si è concessa anche una parentesi sul grande e piccolo schermo. Recente è invece l’esperienza a capo di un brand di beachwear come: chi èG? Cantante, attrice e anche personaggio d’interesse sui social, oraG è anchedi, un brand di beachwear ben noto oltreoceano che ha scelto la cantante Millennials come nuovo volto. All’anagrafe risponde al nome di Rebbeca Marie Gomez, ma tutti ormai la conoscono comeG.G. Crediti: Ansa – VelvetMagHa mosso i primi passi nel panorama musicale pubblicando il suo primo album Mala Santa nel 2019, seguito da un secondo Esquemas. Lato cinematografico, ...

La rivalità centrale è sicuramente quella fraLynch e Trish Stratus, con l'irlandese che ha ...la spunterà in questo scontro familiare... il musical sui diritti gay con Meryl Streep e Nicole Kidman Tuo, Simon diAlbertalli ... fra segreti, scandali e storie, nel quale Callie dovrà capireè davvero.Quell'uomo è il viscido Norton, preside della scuola di, con cui Dorothy sarà costretto a ... quello di esprimere un giudizio suquel comportamento l'ha tenuto, perché siamo ciechi rispetto ...Zelina Vega, Becky Lynch, Zoey Stark, Bayley, IYO SKY e Trish Stratus si sono affrontate nel Money in the Bank Ladder Match, vediamo chi ha vinto.Manca sempre meno a Money in the Bank, PLE della WWE che si terrà alla 02 Arena di Londra questa sera dalle ore 21:00. Sono sette i match in programma, e ovviamente spiccano quelli che metteranno in p ...