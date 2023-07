Centrale Zaporizhzhia | Aiea | Nessuna mina russa nell' impianto ; ma Kiev non ci sta e fa chiedere all' Agenzia per l' Energia Atomica nuovi controlli

Ucraina, la diretta - L'Aiea chiede un accesso più ampio aper verificare la presenza di esplosivi. Ft: 'Xi ha ammonito Putin su un attacco nucleare' Il vero problema è che la...VIENNA, 05 LUG L'Aiea ha chiesto un accesso più ampio alladi"per confermare l'assenza di mine o esplosivi". L'appello dell'agenzia internazionale è stato lanciato mentre cresce l'allarme intorno all'impianto, tra le accuse reciproche ...05 lug 15:45 L'Aiea chiede un accesso più ampio aL'Aiea ha chiesto un accesso più ampio alladi'per confermare l'assenza di mine o esplosivi'. L'appello dell'...

