Cena gourmet con degustazione nello spazio | il conto è di 120 000 euro a testa

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La società spaziale francese Zephalto annuncia che nel 2024 organizzerà nella stratosfera cenee degustazioni di vino. Sono 60 i voli in programma. Zephalto, la società francese specializzata nel turismo spaziale, offrirà a partire dal prossimo anno esperienze gastronomiche di alto livello nella stratosfera, ambendo a diventare il punto di riferimento per il settore. L’occasione è quella di unacon vista sulla terra, godendosi un buon calice di vino e ammirando la curva blu della terra attraverso un oblò di sette metri quadri. L’esperienza si svolge in una capsula pressurizzata, i cui interni esclusivi sono stati progettati dall’interior designer parigino Joseph Dirand. Questa “astronave” di 20 mq, pensata per coniugare sicurezza e comfort, ha la capacità di ospitare sei ospiti oltre ai due piloti. La capsula è trasportata da un ...