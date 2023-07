CdS – torna Di Maria dopo 13 anni

(Di mercoledì 5 luglio 2023) 2023-07-05 22:47:45 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere dello Sport: LISBONA (Portogallo) – Il colpo era nell’aria ma adesso è ufficiale: Diè un giocatore del Benfica. Chiusa la parentesi alla Juventus, l’argentino, fresco campione del mondo, ha firmato per il club di Lisbona da parametro zero. Per lui si tratta di un ritorno: la sua carriera in Europa era iniziata al Benfica per poi svilupparsi tra Real Madrid, Manchester United, Psg e infine Juventus. Di, dunque,“a casa”13. Benfica, l’annuncio di DiIl Benfica ha programmato l’annuncio della firma Dia un orario molto particolare, alle 19.04, esattamente quando è stato fondato il club. Guarda il video Ufficiale, la Juve saluta Di ...

... dalle geometrie delle prese d'aria inedite al posteriore a vista, con l'alettone chedopo ... il quale garantisce grazie alla sua integrazione con il sensore 6W -non solo un miglioramento ...... vedi 296 GTB, un sistema che dialoga col sensore 6W -(che misura le forze di accelerazione ... L'avete già notata:l'ala posteriore fissa, che non si vedeva dalla F50 anni Novanta. ......Codice della strada per la polizia locale della provincia di Lecce che il prossimo 7 giugnoa ... tra le altre, le criticità e le problematiche relative all'articolo 7 e all'articolo 9 del, le ...

CdS - L'Inter torna a pensare a Pereyra: potrebbe essere lui l'ultimo centrocampista Fcinternews.it

UBP ha lanciato per la clientela italiana una nuova strategia nel reddito fisso, U-Access Euro Credit Obiettivo 2028.I nerazzurri sono tornati a pensare a Roberto Pereyra. Lo scrive stamane il Corriere dello Sport, confermando l'interesse dell'Inter per il 32enne centrocampista svincolato dall'Udinese. Come anticipa ...