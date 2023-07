CdS – Divorzio tra il Psg e Galtier | a Parigi arriva Luis Enrique

(Di mercoledì 5 luglio 2023) 2023-07-05 13:23:01 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del Corriere:(Francia) – Una rescissione consensuale con tanto di clausola. I dirigenti del Paris Saint-Germain hanno ufficialmente deciso di sollevare dall’incarico l’allenatore Christophe. E per questo dovranno versare al tecnico francese dieci milioni di euro. L’allenatore transalpino aveva fatto inserire nell’accordo una clausola anti-licenziamento, e ora passerà all’incasso. Il tecnico francese è stato allontanato per la mancata conquista della Champions League, e per le accuse di razzismo emerse negli ultimi giorno che hanno portato all’arresto di Christophesaluta, il comunicato del Psg “Al termine della stagione 2022-2023, il Paris Saint-Germain e Christophehanno deciso di ...

Il comunicato per annunciare il divorzio è arrivato alle 20.26 con un tweet sul profilo del Napoli, che «ringrazia Cristiano Giuntoli per gli 8 anni di collaborazione con il presidente Aurelio De Laur ...Nell'edizione di oggi, il Corriere dello Sport apre in prima pagina con il rinnovo di Rabiot: " Fatta la Juve ". In taglio basso spazio al mercato del Napoli: " Tousart, primo nome di Garcia. Si lavor ...