Caso Santanchè | la risposta del M5s all’informativa della ministra | fa entrare in Senato i lavoratori della Ki Group – Il video

Leggi su open.online

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Non sono parlamentari, ma sono comunque entrati nell’Aula del. Ospiti del Movimento 5 stelle, assiepati in tribuna, ci sono 13Kisrl, la società acquistata da Danielafinita sotto la lente delle inchieste giornalistiche e dei magistrati per presunte operazioni poco limpide. Ad annunciarne la presenza è Stefano Patuanelli, durante la replica del capogruppo pentastellatourgentedel Turismo. «Lei diceva in tv che avrebbe anticipato ai suoi dipendenti la cassa Covid, e adesso sembra che i suoi dipendenti non abbiano ricevuto alcun anticipo». Il discorso delre grillino esula dagli eventuali risvolti giudiziari e si concentra ...