Caso Report | Santanchè in Senato | «Mai ricevuto avvisi di garanzia» Schlein | ?«Si dimetta | votiamo mozione sfiducia»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La ministra del Turismo nell’esecutivo Meloni ha fornito in aula chiarimenti, dopo le accuse sulla conduzione dei suoi affari, avanzate dalla trasmissione: «Qui per bloccare strumentalizzazione politica»

... scaturite da un'inchiesta di. 'Su di me campagna d'odio, mai ricevuto avvisi di garanzia. ...Santanchè, iscrizione nel registro degli indagati non è più secretata 'Daniela Santanchè uscirà ...Leggi Anche Daniela Santanchè: 'Dafalsità per screditarmi' - Molinari (Lega): 'Aspettiamo che spieghi in Aula' La nota del ... spiegando che il Pd 'certamente' voterà la mozione del M5s sulIlIsmea sostiene che la produzione europea del prodotto in questione sia calata del 7,7% ...di grandi taglie che vengono indirizzati al circuito tutelato mentre la crescita è del 16% nel...

Caso Report, Santanchè in Senato: «Mai ricevuto avvisi di garanzia». Schlein: «Si dimetta, votiamo ... Il Sole 24 ORE

Segui Tag24 anche sui social Nelle scorse settimane gli inquirenti hanno aperto l’armadio di Daniela Santanchè e ci hanno trovato tutta una serie di inaspettati scheletri, i più grossi dei quali hanno ...La ministra del turismo Daniela Santanchè ha riferito in Senato in merito alle vicende relative alla gestione delle sue aziende ...