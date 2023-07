Caso Report | ministra Santanchè al Senato | «Ho agito nel rispetto delle leggi e non ho ricevuto favoritismi»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ladel Turismo nell’esecutivo Meloni ha fornito in aula chiarimenti, dopo le accuse sulla conduzione dei suoi affari, avanzate dalla trasmissione: «Qui per bloccare strumentalizzazione politica»

Così fonti di Italia Viva a proposito del caso Santanchè. Su Twitter, il leader di Azione Calenda - dopo l'informativa della ministra della Camera in seguito a una puntata di Report - ha scritto: Non seguiremo Calenda sulla linea grillina, del Fatto Quotidiano e di Report. Il partito di Matteo Renzi mette ancora una volta all'angolo Carlo Calenda: «Se vuoi fare il giustizialista fallo pure. Ma non lo farai a nome del gruppo». Il caso politico che coinvolge Daniela Santanchè, senatrice di FdI e ex ministra del Turismo, ha generato richieste di dimissioni.