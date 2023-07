Caso Maxxi | il ministro Sangiuliano in Aula | “Ho chiesto spiegazioni a Giuli | non accetto lezioni” Pd | “Copre Sgarbi”

(Di mercoledì 5 luglio 2023) “Hoal direttore deluna spiegazione scritta su quanto accaduto”. “E ribadisco di essere sempre stato lontano da manifestazioni sessiste e torpiloquio”. Mentre sul tema della parità di genere “non ne“. Così ildella cultura Gennarosi è difeso in question time in Parlamento rispondendo alle interrogazioni presentate in merito aldel sottosegretario Vittorioe Morgan aldiretto da Alessandro. Già nella giornata di sabato primo luglio, quando è scoppiato il, interpellato dal Fattoquotidiano.it, aveva dichiarato di non saperne nulla e di essere “contro ogni forma ...

Il Pd interroga il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, sulle parole volgari pronunciate da Vittorio Sgarbi, suo sottosegretario, durante un incontro al. Il ministro da subito aveva ...Il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano , risponde a interrogazioni sulle iniziative a tutela delle istituzioni culturali, dele dei suoi dipendenti in relazione ad un recente ......Sgarbi a seguito delle volgarità durante l'inaugurazione della stagione estiva del museodi ... anche, come in questo, esprimendosi con parole dure e dirette ma che chiariscono il suo ...

Caso Maxxi, Alessandra Mussolini difende Sgarbi: “Giuli non se lo aspettava Se non sa chi invita è ignorante” La Stampa

"Il rispetto per le donne è una costante della mia vita e ne vado orgoglioso. Per me essere conservatori significa avere una sostanza e uno stile ma anche una ...Segui Tag24 anche sui social In Aula a Montecitorio, Gennaro Sangiuliano risponde alle interrogazioni sul caso Sgarbi e annuncia di aver “preso le distanze” dal sottosegretario. Il ministro della Cult ...