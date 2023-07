Casalecci | il Circolo Tennis è Campione Toscano di Serie D1!

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ildiha conquistato il titolodiD1 e si appresta a giocare in C. Un miracolo per uncosì piccolo, che vanta già 5 titoli provinciali D2, un titolo ...

Il circolo tennis di Casalecci ha conquistato il titolo toscano di serie D1 e si appresta a giocare in C. Un miracolo per un circolo così piccolo, che vanta già 5 titoli provinciali D2, un titolo tosc ...Grosseto, 27 giugno 2023 - Il circolo tennis di Casalecci entra nella storia. Da questa settimana il piccolo circolo tennis del maestro Marco Baleani ha compiuto un’impresa, essendo stato promosso nel ...