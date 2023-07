Casal Velino come Ibiza e Miami | ad agosto serata con Ananè e Michel Cleis

Nel Cilento A, nel Cilento, un 20enne e un 17enne sono stati fermati a bordo di un'auto, dove erano nascosti circa 110 grammi di hashish e 2 grammi di cocaina, ma anche 670 euro in .... Il 19 giugno ai carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania hanno arrestato in flagranza di reato un 20enne e un 17enne, sorpresi con della droga addosso. I ...Si è temuto il peggio, nella serata di ieri, sulla Pedemontana a, dove un'automobile, per evitarne un'altra, è finita fuori strada andando a schiantarsi contro un palo della pubblica illuminazione e poi finendo in un canale. L'incidente è avvenuto al ...Il Festival, il primo del suo genere non solo nel Cilento, ma in tutta la regione Campania, nasce da un’idea della Pro Loco Marina di Casal Velino che ha voluto dare vita a un evento unico nel suo ...Areneide si pone come il festival cilentano di riferimento per l'arte delle sculture di sabbia, attirando talenti internazionali che trasformeranno semplici montagne di sabbia in opere d'arte straordi ...