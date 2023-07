Caro - voli | garante dei prezzi | Aumenti anomali su alcune rotte

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Leggi Ancheenergia, in Italia risparmiati 10 mld di metri cubi di gas Leggi Anche Gas: a giugno la bolletta cala dell'1,1%, spesa annua per famiglia - 8,9% Le'incriminate' L'attenzione in ...

Leggi Ancheenergia, in Italia risparmiati 10 mld di metri cubi di gas Leggi Anche Gas: a giugno la ... I costi dei biglietti Assoutenti aveva denunciato nelle settimane scorse il salasso dei...... le compagnie aeree Ita, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, Easyjet, Neos e Wizzair, in vista della convocazione della Commissione di allerta rapida sul. Il garante ha dato alle compagnie 10 ......9% su maggio 2022, mentre inazionali sono decollati addirittura del 43,9% , più di quelli intercontinentali, fermi a +36,8% , a dimostrazione che la scusa delcarburante non regge e si ...

Caro voli, il garante dei prezzi: 'Aumenti anomali su alcune rotte' Agenzia ANSA

Governo in pressing sulle banche per i prestiti a tasso variabile: possibile dilazione delle scadenze Dal congelamento dei rialzi delle rate, a un allungamento della durata dei finanziamenti per mante ...Contro il caro voli per la Sicilia si muove il ‘Garante per la sorveglianza dei prezzi’. Martedì a Roma si è tenuto un primo confronto tra il Garante Benedetto Mineo e i rappresentanti delle ...