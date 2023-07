Caro voli | ecco le tratte con gli aumenti maggiori

Indice Spiegazioni al Governo sulCome opera Mister Prezzi Strumenti utili per il consumatore Spiegazioni al Governo sulTurismo e viaggi: 7 trucchi per risparmiare suiaerei ...Su indicazione del ministro Adolfo Urso, il Garante per la sorveglianza dei prezzi, Benedetto Mineo , si è confrontato con le principali compagnie aeree (Ita Airways, Ryanair, Malta Air, Aeroitalia, ...Il Garante per la sorveglianza dei prezzi ha dato dieci giorni di tempo alle compagnie aeree per fornire spiegazioni sul '' registrato nelle ultime settimane. Nel mirino i collegamenti da Roma e Milano con Venezia, Palermo, Catania e ...

Caro voli, il garante dei prezzi: 'Aumenti anomali su alcune rotte' Agenzia ANSA

Caro voli Sicilia: il Garante per la sorveglianza dei prezzi desidera "spiegazioni precise" alle compagnie aeree in merito al caro biglietti.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...