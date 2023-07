Caro prezzi | ecco la card con bonus di 380 euro per la spesa A chi spetta e come funziona

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Contro ilche svuota il carrello dellaarriva unaper aiutare circa un milione e 400 mila famiglie in difficoltà economica. Fornire un contributo per abbattere le spese legate alla crescita deidei beni alimentari, a partire da quelli del pane, della frutta e dal latte è l’obiettivo di undel valore di 382, da attivare entro il 30 settembre a cui sta lavorando...

Cosa sta facendo il governo per un'industria strategica Nulla Sullo stesso argomento:Palù, ...carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico - scientifica (Cts) e del Comitato...Il Garante per la sorveglianza deiinterviene sul- voli a causa di alcuni 'aumenti anomali' del costo dei biglietti, premendo sulle compagnie aeree affinché diano 'spiegazioni precise'. Ieri il primo incontro al ministero ...Le compagnie aeree hanno 10 giorni per spiegare idei biglietti aerei e in particolare il 'voli' relativo ad alcune tratte. Oggi è andato in scena l'incontro tra il Garante per la sorveglianza dei, Benedetto Mineo, e le principali ...

Caro voli, il garante dei prezzi: 'Aumenti anomali su alcune rotte' Agenzia ANSA

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi interviene sul caro-voli a causa di alcuni «aumenti anomali» del costo dei biglietti, premendo sulle compagnie aeree affinché ...Il centravanti Victor Osimhen chiede un ingaggio più alto, De Laurentiis gli offre 7 milioni. Il club lo ha valutato 180 milioni, per ora nessuna big europea si è fatta avanti ...