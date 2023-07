(Di mercoledì 5 luglio 2023) Gentilissimo Nicola, ho letto il racconto del signore alla quale è stato cancellato il volo per limite di servizio dell’equipaggio. Come utente di servizi pubblici, so che è una cosa che fa arrabbiare. Essere imbarcati sul volo, aspettare, e poi vedersi cancellato il volo quando mancava poco per cominciare le vacanze tanto attese. Ma vorrei che quel signore leggesse queste mie poche righe. Nel settore dell’aviazione siamo altamente regolamentati, abbiamo regole per tutto: regole per gli aeroporti, regole per le tratte, regole per gli avvicinamenti, regole per poter atterrare o decollare entro certi limiti di vento. Abbiamo anche regole per quanto tempo volare. Purtroppo, gli utenti, si riempiono sempre la bocca con le parole “sicurezza” e “affidabilità”. Se oggi l’aviazione e gli aereicosì sicuri, lo deve al fatto che negli anni precendenti...

Caro Porro, sono un pilota: ecco perché a fine orario non decollo Nicola Porro

