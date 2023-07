Carnevali in sede Inter! Si chiude per Frattesi | ultime formalità – Sky

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 luglio 2023)è arrivato in questi minuti nelladell’Inter perre ufficialmente l’affare Davidecon la dirigenza nerazzurra. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i due club sono pronti a definire gli ultimi dettagli. SI– Giovanni, Direttore Generale del Sassuolo, è arrivato in questi minuti nelladell’Inter per concludere definitivamente l’affare con i nerazzurri. Ultimi dettagli, praticamente solo qualche, poi sarà ufficiale il passaggio del centrocampista italiano a Milano. Inter-News -notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...