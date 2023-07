Carlo Ancelotti allenerà il Brasile dal 2024

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Adesso è ufficiale: saràl’allenatore della nazionale brasiliana di calcio. Il tecnico italiano comincerà a lavorare dalla Coppa America, che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio del prossimo anno negli Usa. Al momentoè l’allenatore del Real Madrid; pertanto diverrà ct delappena sarà scaduto il suo contratto in Spagna. Lo ha comunicato il presidente della Confederazione calcistica brasiliana (Cbf) Ednaldo Rodrigues. Il quale ha inoltre annunciato anche che Fernando Diniz, del Fluminense di Rio de Janeiro, sarà responsabile ad interim dei 5 volte campioni del mondo per un anno. Ossia fino a quando Renon assumerà ufficialmente il suo incarico.. Foto Ansa/Epa Daniel GonzalezL’attuale ...

Quest'oggi il suo presidente, Ednaldo Rodrigues, ha dichiarato che, attuale allenatore del Real Madrid, sarà l'allenatore della Seleção a partire dalla prossima Copa America, che ...È arrivata l'ufficialità,è il nuovo allenatore della Nazionale di calcio del Brasile . Ma a partire dall'estate del 2024 in concomitanza con l'inizio della Copa America prevista, ...Tanti successi da calciatore tra Roma e Milan, ma una serie infinita di trofei da allenatore con cuiha superato ogni record. È l'unico tecnico nella storia del calcio ad aver vinto il titolo nei 5 principali campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania e Spagna, con ...Il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato ai media presenti, tra cui FirenzeViola.it, all'evento che si sta svolgendo in questi giorni a Firenze "Premio Fair ...Il tecnico del Real Madrid è stato scelto come prossima guida della Seleçao, si insedierà in panchina nella prossima edizione della Coppa America Dopo ...