Carlo Ancelotti allenatore del Brasile! Il Maestro sogna una grande vittoria con la Nazionale

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) L’ultima tacca per una carriera eccezionale. Dopo tanto chiacchiericcio in merito, questa notte è arrivato l’annuncio ufficiale:sarà il commissario tecnico del Brasile a partire dal 2024 per andare all’assalto del Mondiale del 2026 che si giocherà tra Canada, Messico e Stati Uniti. La selezione verdeoro ha dunque scelto uno dei migliori allenatori della storia per poter andare all’assalto di un titolo iridato che manca da Corea e Giappone 2002. Un’avventura che, come detto, non inizierà immediatamente. Il tecnico di Reggiolo proseguirà la sua avventura con il Real Madrid, con cui ha vinto tutto ciò che c’era da vincere nel giro di due anni, Champions League compresa, fino al termine della stagione 2023/2024, quando scadrà il suo contratto con i Blancos. Appare quasi superfluo descrivere tutti i successi ottenuti nella sua carriera da ...