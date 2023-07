Carditello Festival | l’omaggio a Maradona di Federico Buffa

Il più grande storyteller sportivo italiano sarà in scena venerdì 7 luglio al Real sito di, in occasione della quarta edizione del, con il suo nuovo spettacolo, ...Si esibirà domani alla Reggia di, nell'ambito della rassegna2023 , il celebre cantautore irlandese Damien Rice , tra i più acclamati ed apprezzati al mondo, che ha colto l'occasione per esprimere parole d'amore per Napoli e la Campania . ...di Michela Russo Entra nel vivo il "" . Sabato primo luglio, presso il Real Sito di(Caserta), ha preso il via l'evento annuale che vede come protagonista il mondo dello spettacolo in tutte le sue forme. ...Un appuntamento totalmente dedicato al calcio – con un omaggio al grande Diego Armando Maradona – quello in programma venerdì 7 luglio, alle ore 21, nello spettacolare scenario del Real Sito di Cardit ...E' partito sabato scorso lo spettacolo gratuito dedicato al coraggio e alla bellezza del Real Sito di Carditello, con la partecipazione delle associazioni che hanno combattuto in prima linea per strap ...