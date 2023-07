Carcere di Taranto | la denuncia dell’associazione Marco Pannella che chiede al sindaco la nomina di un garante dei detenuti Sovraffollamento e speculazioni a danno dei più deboli

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dall’associazione: Alla condizione atavica die carenza di personale, ormai cronica suldi, che ogni anno lo pone primo nella classifica d’Italia comepiù sovraffollato e quindi peggiore d’Italia, si aggiunge un fatto di gravita inaudita. Se verificato che alcuni medici fingevano di effettuare visite specialistiche ache non hanno mai incontrato. Del resto ripetutamente nel corso degli anni durante le nostre visite ispettive abbiamo documentato come oltre alla carenza di personale di polizia e civile e amministrativo, a mancare era soprattutto il personale medico. A vuoto abbiamoto per anni l’impossibilità deia ...