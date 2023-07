Caos passaporti continua | Già saltate 170mila partenze

Leggi Anche, risolti i problemi delle questure: nel 2023 sbloccati 2,5 milioni di documenti I motivi delI grossi ritardi accumulati nel rilascio deisono dovuti soprattutto al sistema digitale di prenotazione che fissa gli appuntamenti anche a distanza di diversi mesi. L'associazione dei ...Iscriviti subito In Italia è ancora: cosa sta succedendo e le mete dove andare senza passaporto La corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, la sfida delle regole, i rischi: i ...Iscriviti subito In Italia è ancora: cosa sta succedendo e le mete dove andare senza passaporto La corsa all'oro dell'intelligenza artificiale, la sfida delle regole, i rischi: i ...

Caos passaporti, tempi di attesa biblici. "Già andate in fumo 170mila ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Vacanze al via ma restano i problemi legati alle emissioni dei documenti di viaggio. Il nuovo allarme I tempi per il rilascio dei passaporti continuano a essere di almeno 15 giorni e, in caso di ulter ...Le proteste di chi vorrebbe fare il documento in altre città, ma si scontra con la burocrazia, e i paradisi offerti dai tour operator ...