Cannavaro | «Mi intriga Thuram | lo seguo da anni! Inter-Milan…»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 5 luglio 2023)ha detto la sua su, neo acquisto dell’. L’ex nerazzurro si è poi concentrato sul derby di Milano che sarà alla quarta giornataNTE ? Fabiosul nuovo acquisto dell’: «Mi. L’ho seguito tanto in questi anni, è un giocatore molto forte e in Italia credo che potrà fare molto bene. Finali italiane? Bisogna essere sempre ambiziosi, andare a fare le finali di Champions League e tutte le altre. Questo si era fermato negli ultimi anni. Il derby di Milano è sempre particolare, una partita diversa dalle altre, ti può far capire le ambizioni di una squadra. Spinta che serve per andare avanti per chi lo vincerà». Le sue parole durante la presentazione del ...