Campo De’ Fiori – 21enne accerchiato e durabato

(Di mercoledì 5 luglio 2023) I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, unitamente ai colleghi della Compagnia Roma Centro e quelli della Compagnia Speciale di Roma, hanno arrestato tre cittadini stranieri – un 18enne egiziano, un 18enne e un 19enne del Marocco, gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di furto con strappo in concorso, falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità. Unromano ha denunciato che di notte, in piazzade’, alcuni giovani lo avevano avvicinato con una scusa e, dopo averlo, gli avevano strappato dal polso un bracciale in oro, per poi tentare di dileguarsi per le vie limitrofe. A seguito della richiesta giunta al 112, i Carabinieri sono immediatamente intervenuti e, raccolte le descrizioni dei giovani, ne hanno rintracciato tre. Il 18enne marocchino ha ...