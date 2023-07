Campi Flegrei | rischio eruzione esplosiva piccola al 60% | le statistiche degli esperti

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Ilc’è ma non è imminente. E’ questo il dato emerso dall’incontro avvenuto lunedì scorso a Pozzuoli e che ha messo a sedere allo stesso tavolo i vertici del Dipartimento di Protezione Civile nazionale e regionale, dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia del Centro Studi Plinius e Cnr-Irea.ma L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

... maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio,, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, ...... maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio,, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, ...... maremoto (generato da un terremoto), collasso di una grande diga, attività vulcanica (per i vulcani Vesuvio,, Vulcano e Stromboli), incidenti nucleari o emergenze radiologiche, ...

Bradisismo nei Campi Flegrei, possibile mini-eruzione come quella del Monte Nuovo nel '500 ilmattino.it

Alle ore 12 i cellulari dei siciliani suoneranno emettendo un segnalare di allerta, diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati, con un messaggio di testo e un segnale acustico collegato ...Si tratta del test del nuovo sistema di allarme di pubblico nazionale. L’invito, per chi riceve il messaggio, è quello di rispondere al questionario per segnalare eventuali malfunzionamenti ...