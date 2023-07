Camera | Soumahoro Misto | ' scritto a Mattarella per garante minoranze'

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Roma, 5 lug. (Adnkronos) - "Hoal Presidente della Repubblica, Sergio, per chiedergli, in qualità di rappresentante dell'unità nazionale, di sostenere l'istituzione di undi tutte lediscriminate in Italia", lo dichiara Aboubakar, deputato del gruppoe attivista per i diritti umani, in riferimento ai fatti che lo hanno visto coinvolto lo scorso 28 giugno quando, nell'Aula di Montecitorio, la sua voce è stata coperta da fischi e ululati provenienti dai alcuni membri della maggioranza. "Negare o minimizzare le discriminazioni e il razzismo - continua- rischia di mettere in pericolo l'unità nazionale del nostro Paese. Tuttavia, oltre a denunciare, dobbiamo lottare con fermezza contro le nostalgie del periodo ...

... c'è una bella differenza con il caso! Certo che c'è, a tutto vantaggio del deputato ... né l'oltraggio di quei fischi razzisti , che allo stadio fanno interrompere le partite, ma alla, ...Secondo il deputato del gruppo Misto, infatti, quello riservatogli è un atteggiamento che i colleghi non hanno mai avuto con altri allaha infatti sottolineato che " nessuno degli ...I dati delladei Deputati aggiornati al 30 maggio rivelano una presenza per Giuseppe Conte ... Mentre in aula a difenderedai cori tipici di una tifoseria razzista ci pensa Davide ...interpellanze e interrogazioni 14:00 Diretta dalla Camera dei Deputati 20:30 Notiziario 21:00 Radiocarcere 21:40 Intervista a Rita Bernardini a cura di Alessio Falconio 22:00 Trasmissione autogestita ...Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo spo ...