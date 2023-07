Calzona | «Spalletti a Napoli mi ha insegnato tanto | come la gestione del gruppo È il numero uno»

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La Gazzetta intervista Francescoct della Slovacchia, ex allenatore in seconda delcon Sarri, ha lavorato nelanche con. Il rapporto con Sarri. «Lui era promotore finanziario, io rappresentate di caffè, la passione per il calcio era immensa, studiavo e coltivavo quest’ambizione. Con Maurizio parlavamo solo di calcio invece che di affari. Nel ’99 giocavo a Tegoleto in Eccellenza e proposi luitecnico, mi sembrava l’uomo giusto. Siamo rimasti in contatto. Nel ’07 l’ho seguito ad Avellino in B ma per problemi d’incompatibilità col club abbiamo lasciato dopo un mese. Ad Arezzo però l’anno prima c’era già una collaborazione ufficiosa, tutto era conseguenza del nostro rapporto». A Cagliari con Di Francesco. «Con Di Francesco. Mi aveva impressionato il suo Sassuolo, la sua ...

La Slovacchia vola grazie a Calzona: una carriera dietro le quinte, ora il grande sogno GianlucaDiMarzio.com

È stato importante per il gioco di Spalletti e lo sarà anche per quello di Garcia che non credo cambi grandi cose. In questo ritiro anche mister Calzona sta facendo un grandissimo lavoro in Slovacchia ...È stato importante per il gioco di Spalletti e lo sarà anche per quello di Garcia che non credo cambi grandi cose. In questo ritiro anche mister Calzona sta facendo un grandissimo lavoro in Slovacchia ...