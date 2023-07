Calhanoglu è scatenato | l' allenamento in spiaggia è da vero professionista

Hakanvuole farsi trovare al top per la nuova stagione. Il centrocampista dell'Inter lavora su forza e resistenza in spiaggia: ecco il video pubblicato sui ...E non manca chi ricorda l'affare -: "Ce n'è già stato uno che per 500 Mila euro ha ... Il web è: "La domanda non è perche Thuram abbia cambiato idea per 500mila euro ma chi permette ...... a cominciare dalloHaaland, è pura utopia. Non è un caso che il Manchester City non ... INTER (3 - 5 - 2): Onana; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic,, Dimarco; ...

Il QS in apertura: "Inter scatenata: ecco Frattesi. Inzaghi, mediana di ... L'Interista

Il dietrofront del bomber figlio d'arte, che ha cambiato idea scegliendo i nerazzurri dopo aver illuso il Diavolo, scatena la bufera tra i tifosi ...Calhanoglu perde la finale ed i tifosi del Milan impazziscono. Il nuovo sfottò verso il turco ha fatto rapidamente il giro del web.