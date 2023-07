Calendario Serie A | Juventus - Inter alla 13 a giornata

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Il derby d'Italia traa Torino si giocherà il 26 novembre per la 13/adel campionato diA. Il ritorno a San Siro è previsto per la 23/ail 4 febbraio. . 5 ...

È stato svelato ilA 2023 - 2024 : la prima giornata vede l'esordio del Napoli lontano dallo stadio Maradona e allo Stirpe contro il Frosinone; mentre l'ultima sarà in casa contro il ...Si sta svolgendo il sorteggio deldiA per la stagione 2023/24. Ilsarà asimmetrico, l'andata non corrisponde al ritorno. Tra i paletti inseriti per la compilazione delanche l'esclusione di ...Effettuato il s orteggio deldellaA 2023/2024. Grande l'attesa da parte dei tifosi e degli addetti ai lavori per conoscere i primi avversari, le prime grandi sfide, le date di derby e scontri diretti. A ...Se accetti "tutti i cookie", compresi quelli di profilazione, oltre a sostenere la nostra offerta gratuita, riceverai annunci pubblicitari in linea con i tuoi interessi. GIORNATA 19 (7 gennaio 2024) ...Più di 200 i criteri con cui un algoritmo ha creato il calendario della nuova Serie A: ecco le date principali ...