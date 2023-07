Calendario serie A | Fiorentina debutta in trasferta a Genova Empoli in casa col Verona

Di seguito il, in maiuscolo le trasferte: ANDATA 1a GIORNATA: BOLOGNA 2a GIORNATA: Torino 3a GIORNATA: ROMA 4a GIORNATA: INTER 5a GIORNATA: Hellas Verona 6a GIORNATA: CAGLIARI 7a GIORNATA: ...Di seguito il, in maiuscolo le trasferte: ANDATA 1a GIORNATA: UDINESE 2a GIORNATA: Bologna 3a GIORNATA: EMPOLI 4a GIORNATA: Lazio 5a GIORNATA: SASSUOLO 6a GIORNATA: Lecce 7a GIORNATA: ...Inter - Milan sarà alla 4giornata del campionato diA, nel weekend del 17 settembre. E' quanto emerge dalla presentazione deldel massimo campionato di calcio. Nella stessa giornata anche Juventus - Lazio. .ROMA - La Serie 2023-24 della Lazio partirà da Lecce con la prima ... ad aprile), si chiuderà il 26 maggio con il Sassuolo in casa. Di seguito tutto il calendario dei biancocelesti. Premendo il tasto ...Oggi è stato sorteggiato il calendario della Serie A di calcio maschile 2023/2024, che comincerà il weekend del 19-20 agosto e si concluderà 38 giornate dopo domenica 26 maggio 2024. In mezzo ci saran ...