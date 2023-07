Calendario Serie A 2023 - 24 | tutte le partite della prossima stagione

L'attesa è quasi terminata: manca poco più di un mese all'inizio del campionato e laA ha svelato il prossimonel ...Si sta svolgendo il sorteggio deldiA per la stagione 2023/24. Ilsarà asimmetrico, l'andata non corrisponde al ritorno. Tra i paletti inseriti per la compilazione delanche l'esclusione di ...Le partite, i big match e i derby della prossima stagione diA 2023 - 24 che inizierà il 20 agosto e terminerà il 26 maggio. Nella prima giornata l'Inter ospita il Monza, Juve in trasferta a Udine. In programma anche Frosinone - Napoli, Lecce - Lazio, ...È il grande giorno dei calendari della prossima stagione di Serie A. In diretta su Dazn (e sul canale YouTube della Serie A) dalle 12.30 va in scena il sorteggio dei calendari per il ...Il Napoli campione d'Italia esordira' a Frosinone nella prima giornata del campionato 2023-2024, al via dal 20 agosto Lo ha stabilito il sorteggio del calendario della nuova A, in corso a Milano press ...