Calendario Serie A 2023 24 | tutte le date e gli accoppiamenti Chi ha il percorso migliore?

(Di mercoledì 5 luglio 2023) La/2024 prende ufficialmente il via oggi. No, non ci sarà nessun pallone che ricomincerà a rotolare, bensì...

Di seguito il, in maiuscolo le trasferte: ANDATA 1a GIORNATA: BOLOGNA 2a GIORNATA: Torino 3a GIORNATA: ROMA 4a GIORNATA: INTER 5a GIORNATA: Hellas Verona 6a GIORNATA: CAGLIARI 7a GIORNATA: ...Di seguito il, in maiuscolo le trasferte: ANDATA 1a GIORNATA: UDINESE 2a GIORNATA: Bologna 3a GIORNATA: EMPOLI 4a GIORNATA: Lazio 5a GIORNATA: SASSUOLO 6a GIORNATA: Lecce 7a GIORNATA: ...Inter - Milan sarà alla 4giornata del campionato diA, nel weekend del 17 settembre. E' quanto emerge dalla presentazione deldel massimo campionato di calcio. Nella stessa giornata anche Juventus - Lazio. .Oggi è stato sorteggiato il calendario della Serie A di calcio maschile 2023/2024, che comincerà il weekend del 19-20 agosto e si concluderà 38 giornate dopo domenica 26 maggio 2024. In mezzo ci saran ...Sarri comincia a Lecce, poi tre big match in un mese con Napoli e Juve attaccate. Il derby d'andata con Roma a novembre, si finisce a maggio col Sassuolo ...