Calendario Serie A 2023-2024 | primi big match alla terza giornata | il derby di Milano alla quarta Tutte le partite del sorteggio

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Niente bigper le prime due giornate per il campionato di. Per regolamento, infatti, si dovrà attendere laper vedere sfidarsi due squadre che partecipano alle Coppe Europee. E sarà Napoli-Lazio ad aprire le danze dellepiù attese La prima, il 19 agosto vedrà il Milan affrontare il Bologna, Napoli contro la neopromossa Frosinone. La Juventus se la vedrà con l’Udinese mentre l’Inter ospiterà il Monza. Trasferta breve per la Salernitana che sarà ospite della Roma, mentre, la Lazio andrà a giocare a Lecce. Ildisi giocherà4a di campionato, nel weekend del 17 settembre, quando andrà in scena San Siro Inter Milan. Nella stessa ...

Il Napoli campione d'Italia esordira' a Frosinone nella prima giornata del campionato 2023 - 2024, al via dal 20 agosto Lo ha stabilito il sorteggio deldella nuova A, in corso a Milano presso gli studi Dazn. Per l'Inter esordio in casa col Monza, il Milan gioca in trasferta a Bologna come la Juve in casa dell'Udinese. La Lazio gioca la ...Si giochera' alla 14/a giornata, prevista il 3 dicembre, Napoli - Inter, big match tra le pretendenti allo scudetto. Lo ha stabilito il sorteggio deldella nuova seria A, in corso a Milano presso gli studi Dazn. Il ritorno Inter - Napoli alla 29/a, il 17 marzo 2024. Primo scontro diretto, tra le prime quattro dello scorso campionato, e' ...Si sta svolgendo il sorteggio deldiA per la stagione 2023/24. Ilsarà asimmetrico, l'andata non corrisponde al ritorno. Tra i paletti inseriti per la compilazione delanche l'esclusione di ...GIRONE D'ANDATA 1a giornata: Lecce-LAZIO 2a giornata: LAZIO-Genoa 3a giornata: Napoli-LAZIO 4a giornata: Juventus-LAZIO 5a giornata: LAZIO-Monza 6a giornata: LAZIO-Torino ...Serie A, ecco i calendari. È il giorno del sorteggio presso la sede di Dazn. Il Lecce debutterà contro la Lazio allo stadio Via del Mare. Come sempre grande attenzione alla ...