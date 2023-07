Calendario Serie A 2023 - 2024 | oggi il sorteggio

Oggi alle 12.30 viene sorteggiato ildel campionato diA 2023 - 2024. Il campionato parte con la prima giornata sabato 19 e domenica 20 agosto, un solo turno infrasettimanale in programma il 27 settembre e quattro soste ......(MLS) - APPLE TV 02.30 Dallas - DC United (MLS) - APPLE TV 03.30 Colorado Rapids - Portland Timbers (MLS) - APPLE TV 04.30 LA Galaxy - Los Angeles FC (MLS) - APPLE TV 12.30 Sorteggio...... 28° giornata: 29° giornata: 30° giornata: 31° giornata: 32° giornata: 33° giornata: 34° giornata: 35° giornata: 36° giornata: 37° giornata: 38° giornata: CriteriA TIM ...

Ecco i criteri da seguire per la formazione del calendario Serie A TIM 2023-2024: 1. La sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone ...b) nel caso in cui vi siano due coppie di incontri consecutivi in casa e/o in trasferta, una coppia di incontri deve necessariamente essere in casa e l’altra in trasferta; ...