Calendario Serie A 2023-2024 | il sorteggio | TUTTE le gare della nuova stagione

(Di mercoledì 5 luglio 2023), ilLIVEnascita del nuovo campionato.le date e le partite Parte la caccia al Napoli campione d’Italia, che ha salutato Spalletti per affidarsi alla guida del rientrante Rudi Garcia. Oggi, mercoledì 5 luglio, vanno in scena i sorteggi deldi-24, che sarà ancora una volta asimmetrico. Non ci sarà, a differenza delle passate annate, la sosta natalizia: in campo anche il 23 dicembre e il 30 dicembre. Calcionews24 segue in diretta testuale l’evento, che inizia alle 12.30 ed è visibile su Sky, Dazn e sul canale YouTubeLega. Aggiornamenti dalle ...

E' il giorno in cui è stato svelato ildella nuovaA e sono state decise le giornate della Juve di Allegri, ovvero la squadra chiamata a riscattare l'ultima deludente stagione conclusa con zero titoli in bacheca. Gli ...Il Napoli campione d'Italia esordira' a Frosinone nella prima giornata del campionato 2023 - 2024, al via dal 20 agosto Lo ha stabilito il sorteggio deldella nuova A, in corso a Milano presso gli studi Dazn. Per l'Inter esordio in casa col Monza, il Milan gioca in trasferta a Bologna come la Juve in casa dell'Udinese. La Lazio gioca la ...Si giochera' alla 14/a giornata, prevista il 3 dicembre, Napoli - Inter, big match tra le pretendenti allo scudetto. Lo ha stabilito il sorteggio deldella nuova seria A, in corso a Milano presso gli studi Dazn. Il ritorno Inter - Napoli alla 29/a, il 17 marzo 2024. Primo scontro diretto, tra le prime quattro dello scorso campionato, e' ...ROMA - La Serie 2023-24 della Lazio partirà da Lecce con la prima ... ad aprile), si chiuderà il 26 maggio con il Sassuolo in casa. Di seguito tutto il calendario dei biancocelesti. Premendo il tasto ...Oggi è stato sorteggiato il calendario della Serie A di calcio maschile 2023/2024, che comincerà il weekend del 19-20 agosto e si concluderà 38 giornate dopo domenica 26 maggio 2024. In mezzo ci saran ...