Calendario Serie A 2023-2024 | il sorteggio LIVE | alla prima Juve a Udine | Napoli a Frosinone | Inter in casa col Monza

(Di mercoledì 5 luglio 2023), ildella nascita del nuovo campionato. Tutte le date e le partite Parte la caccia alcampione d’Italia, che ha salutato Spalletti per affidarsiguida del rientrante Rudi Garcia. Oggi, mercoledì 5 luglio, vanno in scena i sorteggi deldiA della stagione-24, che sarà ancora una volta asimmetrico. Non ci sarà, a differenza delle passate annate, la sosta natalizia: in campo anche il 23 dicembre e il 30 dicembre. Calcionews24 segue in diretta testuale l’evento, che inizia alle 12.30 ed è visibile su Sky, Dazn e sul canale YouTube della Lega. Aggiornamenti dalle 12.30 1^ ...

Nasce il campionato 2023/24 diA . Si parte il prossimo 19 agosto con i primi anticipi e si concluderà il 26 maggio 2024 per lasciare spazio agli Europei in Germania. Un solo turno infrasettimanale (mercoledì 27 settembre), 4 ...Verrà svelato il programma del prossimo campionato: seguili con noi in tempo reale A partire dalle 12.30 di oggi verrà svelato ildella prossima stagione diA. Si riparte ai blocchi ...(Photo by Tiziana FABI / AFP) Il sorteggio deldiA con le partite del Napoli in programma nella nuova stagione. Quest'anno laA inizia nel weekend del 19 - 20 agosto 2023 e ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per le finalità di funzionalità, esperienza, misurazione e marketing (con annun ...Si giocherà tra il 19 e il 20 agosto la prima giornata del campionato di Serie A 2023/24. Queste le partite in programma:Bologna-MilanEmpoli-VeronaFrosinone-NapoliGenoa-FiorentinaInter-MonzaLecce-Lazi ...