Calendario | Roma Lazio | il precedente dei 2 derby favorevole ai giallorossi

(Di mercoledì 5 luglio 2023) I precedenti tradopo i sorteggi delper la prossima stagione di Serie A 2023-24 La Serie A 2023-24 ha collocato ildella capitale alla giornata 12 e 31: nonostante ildifferito, in questo caso c’è uguaglianza di periodo per le due gare. Ilin tal senso sorride ai, che nel 2015-16 vinsero entrambe le sfide contro i rivali cittadini. All’andata li guidava Rudi Garcia e il successo maturò grazie a una rete per tempo: aprì Dzeko su calcio di rigore, chiuse Gervinho. Al ritorno fu un vero e proprio trionfo, un 4-1 determinato da 4 marcatori diversi: El Shaarawy, Dzeko, Florenzi e Perotti. Per lagol di Parolo, per il momentaneo 1-2.

...la qualità del calcio italiano - ha sottolineato l'allenatore francese analizzando il- ... Incroci agevoli anche per le due romane (Lazio in campo a Lecce, laospita la Salernitana). Per ...... Monza, Napoli, Genoa, Frosinone eper salutare il 2023 e trasferta in casa della Salernitana per aprire il 2024 nell'ultima gara del girone d'andata. Lo schema asimmetrico del...Il Napoli e' in trasferta a Lecce e l'Inter a Salerno mentre laospita il Frosinone. (AGI)Bas 051303 LUG 23 NNNN GUARDA IL VIDEO DELL'ELABORAZIONE DELDI SERIE A Iscriviti alla ...

Serie A, il calendario di Roma e Lazio: tutte le partite RomaToday

Il Napoli campione d'Italia affronta il Frosinone nella prima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 . Lo ha lo ha stabilito il sorteggio del calendario ...Calendario serie A Milan, inizio choc nelle prime 10 giornate Il Milan nelle prime 10 giornate avrà quasi tutte le big: Roma e Inter tra terza e quarta giornata, Lazio alla settima, Juventus e Napoli ...