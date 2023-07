Calendario Napoli 2023-24 | tutte le partite degli azzurri

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 5 luglio 2023) IlCampione d’Italia è chiamato a difendere il titolo in una stagione che si prospetta estremamente complessa e avvincente. Oggi si dà il via ufficiale alla Serie A-24, con ilche si è appena cucito la toppa Scudetto sul petto e intende non lasciarsela scappare anche nella prossima stagione. Glidi Rudi Garcia avvieranno un nuovo progetto che, dopo Spalletti, porterà a novità sotto tutti i punti di vista.-24:leLa Lega Serie A annuncerà oggi il-24 del nuovo campionato. Il via verrà dato nel weekend del 19-20 agosto, con gliche sono chiamati subito a imporsi sule altre ...