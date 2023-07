Calendario Napoli 2023 2024 | Le differenze con lo scorso anno

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Confronto tra ildeldella Serie A/24 con quello della stagione precedente che ha visto il trionfo degli azzurri. NOTIZIE CALCIO. Sarebbe stato bello che la squadra campione d’Italia avesse giocato la prima in casa. Come successo al Milan al Inter e alla Juventus negli ultimi tre anni. Ildella Serie A per la stagione/24 ci offre l’opportunità di confrontare letra le partite che ilaffronterà quest’rispetto alla stagione passata. Rudi Garcia, nuovo timoniere degli azzurri, sarà chiamato a difendere lo scudetto, avendo l’obiettivo di replicare e superare i successi raggiunti sotto la guida di Luciano Spalletti. L’, il ...

Altra giornata segnata in rosso sulè la tredicesima con capatina all'Allianz Stadium per affrontare la Juventus . Subito dopo c'è ilcon Lazio - Inter alla 16a e girone d'andata ...... "E certo ci mancava la Juve alla 9, metteteci ilalla 10 che manca solo quella", "Il Milan trattato come una neo - promossa qualsiasi.", "Come sempredi Serie A TIM molto ...Rudi Garcia, nuovo tecnico del, ha commentato ildel campionato 2023 - 2024. 'Sapevamo che avremmo iniziato fuori casa e dal sorteggio è uscito il Frosinone. Hanno disputato un eccellente campionato di Serie B, ...

Svelato il calendario del Napoli in vista della prossima Serie A: dall'esordio col Frosinone ai big match degli uomini di Garcia ...Questi gli scontri diretti del Napoli nel calendario di Serie A 2023/2024: alla decima giornata Napoli-Milan il 29 ottobre e alla 24esima Milan-Napoli ...