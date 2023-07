Calendario Juve Serie A 2023 24 | tutte le partite e le giornate di campionato

E' il giorno in cui è stato svelato ildella nuova Serie A e sono state decise le giornate delladi Allegri, ovvero la squadra chiamata a riscattare l'ultima deludente stagione conclusa con zero titoli in bacheca. Gli ......20 agosto Lo ha stabilito il sorteggio deldella nuova A, in corso a Milano presso gli studi Dazn. Per l'Inter esordio in casa col Monza, il Milan gioca in trasferta a Bologna come la...Lo ha stabilito il sorteggio deldella nuova seria A, in corso a Milano presso gli studi ... il 29 ottobre (ritorno alla 24/a, l'11 febbraio) e laa Torino alla 15/a (subito dopo l'...(ANSA) - ROMA, 05 LUG - Inter-Milan sarà alla 4^ giornata del campionato di Serie A, nel weekend del 17 settembre. E' quanto emerge ...Sorteggiato il calendario della Serie A 2023-2024: si parte il fine settimana del 19 e 20 agosto e si termina il 26 maggio 2024.