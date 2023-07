Calendario F1 2024 | saranno 24 GP | torna la Cina e conferma per Imola e Monza

Leggi su oasport

(Di mercoledì 5 luglio 2023) Comunicazione importante. La FIA e la F1 hanno rese note le date del Mondialedi F1. Si prevede una stagione particolarmente lunga, condita da 24 GP. Un’annata che prenderà il via sabato 2 marzo e terminerà l’8 dicembre.to il “primo giorno di scuola” in Bahrain, a cui seguirà sei giorni dopo il GP d’Arabia Saudita, entrambe in programma nella giornata di sabato, come il round di Las Vegas. Si riscontra il ritorno del GP di, il posticipo dell’appuntamento in Spagna, slittato a fine giugno dopo la trasferta del Canada, così come il round sul circuito di Baku, traslato a metà settembre per poter avere un vero e proprio back-to-back con il round di Singapore. Buone notizie per l’Italia con le conferme die di: il GP dell’Emilia Romagna si disputerà il terzo weekend di maggio ...