(Di mercoledì 5 luglio 2023) Inizierà martedì 11 luglio a Casteldebole la stagione 2023/24 del. I rossoblù partiranno due giorni dopo per il ritiro a Rio Pusteria-Valles che durerà fino a sabato 22 luglioè inla seconda amichevole estiva. A chiusa del periodo montano, infatti, la squadra di Thiago Motta affronterà il Palermo. Il primo test, fissato per domenica 16 luglio, sarà invece contro la compagine locale del Rio Pusteria. Terminato il ritiro, mercoledì 2 agosto ilsfiderà l’Utrecht, squadra che milita nel massimo campionato olandese, allo Sportcomplex Zoudenbalch di Koningsweg (Paesi Bassi). ILDELLEDELDomenica 16 luglio-Rio Pusteria Sabato 22 luglio-Palermo Mercoledì 2 ...

Comincia a delinearsi ilestivo 2023/24 della nuova Sampdoria, che per la prima volta svolgerà il ritiro pre - .... In quel contesto il Doria affronterà in amichevole i dilettanti ...Inter estate 2023 ilGiovedì 27 luglio Inter - Al Nassr " Yanmar Stadium Nagai di Osaka Martedì 1 agosto Inter - PSG " National Stadium di Tokyo Condividi su:Juventus 2023 ildell'estate 22 luglio: Barcellona - Juventus " Levi's Stadium, Santa Clara, California 27 luglio: Juventus - Milan " Dignity Health Sports Park, Carson (Los ...

Calendario amichevoli Bologna: programma, date, avversarie, quando si gioca OA Sport

Prende il via la stagione 2023/24 dell’A.C. Trento 1921 con il ritiro precampionato. La Prima Squadra gialloblù, per il terzo anno consecutivo, sarà ospite della struttura ‘Fior di Bosco’ a Masen di G ...Pronti a ripartire con i raduni estivi in vista della prossima stagione. Ecco di seguito le amichevoli estive dell'Atalanta ...