Caldo record in italia | si toccheranno i 45 gradi | ecco dove e quando

A giugno sono stati battuti diversiin Asia e il Regno Unito ha registrato il giugno piu'mai registrato, mentre Messico e Texas sono stati colpiti da un'ondata diestremo. Cop 05 -...'L'arrivo del Nino aumenterà di molto la probabilità di battere idi temperatura e innescherà piùestremo in molte parti del mondo e degli oceani' ha spiegato Taalas. 'Auspichiamo che i ...Ilprimaverilein Spagna e in molti Paesi dell' Asia è stato seguito da ondate dianche in luoghi dove normalmente non si verificano, come nel Mare del Nord . Questa settimana la ...

E' tornato El Nino, rischio di caldo record Agenzia ANSA

Allerta caldo prevista nel prossimi weekend con impennata della temperatura che farà registrare picchi molto alti.Il 3 luglio 2023 è stato il giorno più caldo della storia. Questo tragico record evidenzia l'urgenza di affrontare subito la crisi climatica ...